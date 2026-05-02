美國擬從德國撤出五千駐軍

中評社北京5月2日電／美國五角大樓官員1日說，正計劃從德國撤出約5000名美軍人員。近幾天，美國總統特朗普連續指責德國總理默茨，威脅削減駐德美軍。



新華社報導，據美國防部官員介紹，部分撤離歐洲的美軍部隊可能會先返回美國，隨後再重新部署至海外。此舉旨在配合五角大樓的戰略重點，將資源和精力集中於美國本土及印太地區。



五角大樓首席發言人肖恩·帕內爾表示，預計撤軍將在未來6到12個月內完成。



美方官員同時表示，此次撤軍行動不會影響受傷美軍人員被運送至位於德國的蘭施圖爾地區醫療中心。該醫療中心是美國在海外設立的最大規模醫院，曾收治在美國對伊朗戰事中受傷的美軍官兵。



美國哥倫比亞廣播公司等媒體報導，五角大樓官員認為，這一撤軍計劃表明特朗普對歐洲盟友在對伊朗戰事中提供的協助感到不滿。



默茨4月27日說，美國在沒有制定任何戰略的情況下對伊朗發起軍事行動，導致進退兩難，遭到伊朗方面“羞辱”。特朗普在社交媒體上回應稱，默茨“根本不知道自己在說什麼”，後續稱美國正在研究削減駐德國美軍的可能性，相關決定將在近期內作出。德國外交部長瓦德富爾30日表示，德方“已對此做好準備”。



美國在德駐軍是二戰後同盟國軍事占領德國以及美國構建軍力全球部署的產物。目前，美軍歐洲司令部和非洲司令部均設在德國斯圖加特市。德國拉姆施泰因空軍基地則是美國在中東、北非和南亞軍事行動的主要後勤基地。據美國國防部數據，2025年底，美軍共有超過3.6萬人駐扎在德國。