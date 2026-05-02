二戰結束後，日首次向海外派遣成建製作戰力量

中評社北京5月2日電／當前，美國與菲律賓主導的2026年度“肩並肩”聯合軍演，正在菲律賓的北部以及靠近南海爭議海域的多個地區進行。據介紹，這次演習從4月20日開始，將持續到5月8日。演習不僅規模升級，參演的兵力超過1.7萬人，還有一個顯著變化，就是日本首次以正式成員身份參加。輿論普遍擔憂，美菲軍演的針對性越來越強，將對亞太地區安全格局構成嚴重衝擊。



那麼，美日菲加速軍事捆綁的背後，各有什麼險惡用心？美國處心積慮在亞太構築排他性“小圈子”，又能否撼動地區和平發展的大勢？這些就是本期《一南軍事論壇》要關注的話題。



美日菲各有謀算



李悅：



我們都知道，美菲“肩並肩”聯合軍演，是兩國諸多聯合演習中的“重頭戲”，早已成為美菲及其盟友“秀肌肉”的重要舞台。而今年的演習格外引人關注，因為日本從過去的“觀察員”身份一躍成為正式成員。應該說，這是第二次世界大戰結束以來，日本首次向海外派遣成建制的作戰力量。一南教授，在當前俄烏衝突持續、中東局勢緊張的背景下，美菲為何還要不斷擴大演習規模？日本此時加入又暗藏著什麼企圖？



金一南：就本次演習來說，最值得關注的是美日菲三方的動機。我覺得，他們三方各有所圖。



我們先看美國方面。當前，美國深陷與伊朗的衝突之中，特朗普政府近期想了很多辦法，但始終未能結束戰事，導致美國國內的批評聲不斷。而美菲“肩並肩”年度軍演，正好為美國提供了一個轉移視線的好機會。同時，美國企圖通過擴大演習規模，向外界傳達一個信號，就是美國雖然還沒有從伊朗局勢中脫身，但仍然具有掌控亞太地區的能力。



再來看菲律賓方面。菲律賓馬科斯政府希望借助美菲軍演，向菲國內展示其較強的防務能力，並提升自身在南海問題上與中國博弈的籌碼。不過，菲律賓的這一行為十分危險。這兩年，美國在第一島鏈的軍事部署一直呈收縮態勢。因為美國認為，其相關部署地區均處於解放軍的火力覆蓋範圍之內，並不安全，必須後撤到更加安全的地方，而菲律賓就是美國軍力後撤的一個備選項。從菲律賓自身來說，也願意配合美軍的相關軍力部署，妄圖借助美國人給自己壯壯膽。但是，我們要明確的是，未來西太平洋地區一旦爆發衝突，如果菲律賓成為干預中國內政的敵對力量的出發地，它必然會遭到中方的嚴厲打擊。此前的菲律賓政府正是知道其中的風險，才終止了與美國的軍事協議，包括禁止美軍使用在菲律賓的軍事基地等等。當然，馬科斯政權不可能永遠在台上，未來隨著菲律賓政權的更迭，我認為，菲律賓政界會有越來越多明智的人能夠意識到，菲律賓最大的利益到底是什麼，從而作出更明智的選擇。

