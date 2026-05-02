黎巴嫩真主黨使用光纖無人機對抗以軍

這是4月26日拍攝的集結在以黎邊界以色列一側的以軍部隊。新華社 中評社北京5月2日電／新華社報導，黎巴嫩真主黨近期在社交媒體平台和其旗下燈塔電視台發布的視頻顯示，真主黨在打擊以色列軍隊時使用了新武器——光纖無人機。



真主黨上周使用光纖無人機發動的一起襲擊造成1名以軍士兵死亡、6人受傷。據美聯社4月30日報導，與易受電子干擾的遙控無人機不同，光纖無人機通過一根牙線粗細的光纖電纜控制，這樣能夠規避電子探測和干擾。有些光纖無人機最遠可以飛行50公里，主要打擊目標是進入黎巴嫩南部城鎮的以色列士兵。



以軍防空部隊前指揮官拉恩·科哈夫說，以色列在防禦光纖無人機方面未能取得成功。“這些無人機飛得又低又快，而且體積很小，很難探測，即使被發現，也難以追蹤。”



一名不願公開姓名的以色列軍方官員說，由於以色列防空系統對更大、威力更強的火箭彈、導彈及其他無人機攔截成功率較高，真主黨才轉而使用這種光纖無人機。當前，這些無人機是以色列在黎境內部隊面臨的最大威脅。不過，以色列正在採取防護措施，例如在軍用車輛上加裝防護網和防護籠。



這名官員說，以方認為這些無人機在黎巴嫩製造，且易於生產，只需要現成無人機、少量炸藥以及消費市場上容易買到的透明線纜即可。