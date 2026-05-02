英媒：以已向阿聯酋部署激光防禦系統應對伊朗

以色列“鐵穹”防禦系統裝置。 中評社北京5月2日電／據英國《金融時報》4月30日獨家報導，以色列已向阿拉伯聯合酋長國緊急部署包括“鐵束”激光防禦系統在內的多套防空裝備，幫助阿聯酋應對伊朗導彈和無人機。



兩名知情人士向這家媒體披露，以色列還向阿聯酋運送一套“斯佩克特羅”輕型監視系統，可在20公里外探測到來襲無人機，尤其是伊朗“目擊者”系列無人機。



以色列先前已在阿聯酋部署“鐵穹”防空系統，並派出數十名以方軍事人員進行操作。報導說，美國和以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗發起的反擊中，有超過500枚彈道導彈和2000架無人機飛向阿聯酋，後者在攔截時使用了以色列製造的裝備。



另外，以色列還同阿聯酋分享有關伊朗短程導彈發射準備的實時情報。



《金融時報》說，以上部署是以色列和阿聯酋近年來開展防務合作的案例之一。兩國在2020年簽署“亞伯拉罕協議”後建立正式外交關係，此後經濟和軍事聯繫不斷加強。



阿聯酋定於5月1日起退出石油輸出國組織（歐佩克）以及該組織成員國與俄羅斯等非歐佩克國家組成的產油國協作組織“歐佩克+”。輿論分析，背後原因包括伊朗戰事的現實刺激。阿聯酋受襲最為嚴重，希望海灣國家對伊朗採取強硬立場。據美國《華爾街日報》報導，阿聯酋轉而尋求與以色列加強安全合作。



來源：新華網