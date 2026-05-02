五一東壩疏導人潮車龍　橋咀派員宣傳保育

中評社香港5月2日電／本港生態遊近年備受遊客歡迎，內地五一黃金周假期首日，不少遊客到訪西貢東壩及橋咀島。東壩上午時分一度出現車龍，需實施人潮管制，專線小巴加強服務，遊客認為各項配套較預期好，有的士司機則認為須增加人手協調交通，減少東壩路對頭車情況；橋咀島中午潮退，連島沙洲吸引不少遊客，感受自然生態，漁護署加派職員，提醒遊人保護環境。



大公報報導，記者昨日下午在東壩所見，東壩3時過後仍人流不斷。有準備前往營地露營的遊客帶著大包小包乘的士前來。北京遊客李先生表示，由於西貢很多地方都十分吸引，想要“一次過”領略盡量多的地方，故一行四人準備遊東壩並到附近營地露營。他們由落馬洲經大學站轉乘的士前來東壩，過程較預期更輕鬆。



東壩10分鐘七小巴開出



來往東壩與北潭湧的專線小巴9A號線加強服務，記者觀察10分鐘，有七架小巴接載遊客離開東壩，最多一次來了四輛車。廣東遊客陳先生表示，排隊候車約15分鐘便能上車，較預期快了很多。他說，在東壩附近遊覽了破邊洲觀景台和浪茄村，認為山徑較預期好，警員及漁護署職員還主動向他們提供信息、解答疑問。



將軍澳居民李先生昨日帶同孩子到東壩遊玩，他說，經常帶小朋友來東壩呼吸新鮮空氣，不介意節假日東壩被遊客“迫爆”，笑指專線小巴因為多了遊客而增加班次，市民進出更方便。



記者下午乘的士進入東壩時，路面情況明顯較平日更繁忙，所乘的士在單線雙程行車路段，有三次需倒車到避車處讓行來車。的士司機黃先生說，昨天早上曾接載兩車遊客由大學站前往東壩，早上8時曾因交通管制，需要等候兩輪約40分鐘後才能駛往東壩。他認為交通管制對疏導交通有作用，但希望警方可以增派人手在路上進行協調，以減少東壩路“對頭車”的情況。



天津客昨賞生態今購物



另一個熱點橋咀島，午後一時許潮退後，不少遊客沿沙灘走上連島沙洲遊玩，感受香港寧靜自然的一面。廣州遊客鍾小姐這次來港三天兩晚旅遊，第一站就來到西貢，乘船到橋咀島遊玩。她說，雖然廣州也有海邊，但香港海邊的生態與人文景觀與廣州不同，因此特地來西貢看看。天津遊客魏女士一行人興奮地和沙洲上的“菠蘿包石”合影留念，她說本次來港旅遊三天，因喜歡香港的生態環境“有種避世的感覺，讓人很放鬆，很舒服”，所以特別預訂西貢的酒店前來體驗。她笑稱，之後仍會體驗香港“購物之都”的一面，將到市區“血拚”購物。



記者現場所見，連島沙洲上有不少漁護署職員手持標語和宣傳資料，主動向遊客宣導保護海岸環境的信息。漁護署亦與世界自然基金會香港分會合作，在沙灘區域設置公眾教育攤位，向遊客宣傳海洋保育信息及欣賞自然守則。