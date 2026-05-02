五一首日逾24萬內地客入境香港

精品名店街頭，遊客摩肩接踵，旅行團舉旗穿梭。香港文匯報 中評社香港5月2日電／香港文匯報報導，內地一連5天的“五一”勞動節黃金周昨日展開，香港迎來大批旅客到訪，特區政府入境事務處數字顯示，截至昨晚9時有近24.3萬名內地旅客經各口岸入境，其中高鐵西九龍站有超過5.5萬內地旅客入境，為各口岸之冠，現場人頭湧湧，抵港大堂人流絡繹不絕，不少豪客來港消費。香港文匯報記者昨日在尖沙咀廣東道發現多間名店門外排起長龍，不少旅客拖著行李箱掃貨，滿載而歸。有旅客表示香港高鐵交通便捷、懷舊氛圍濃厚，加上購物具匯率優惠，令旅程格外愉快。特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺表示，預計黃金周大量旅客來港，為零售業帶來機遇。



尖沙咀廣東道一帶名店外到處可見旅客排隊等候入內選購，場面熱鬧。順德旅客吳小姐趁假期開啟兩日一夜的香港之行，表示順德與香港距離相近、往來便捷，加上久未造訪，於是趁機到訪，此行雖非以購物為主要目的，但其朋友已在名牌店選購逾萬元的手袋，價格較內地稍優惠，而她也會陪同小朋友到運動品牌門店挑選適合的用品，方便孩子上學後運動使用。



在行程預算方面，她表現得相當隨性，表示見到合適的物品就會出手。



交通便捷實惠 賞美景爽手消費



另一內地旅客嚴小姐與丈夫及孩子乘坐高鐵來港，認為交通便捷且票價實惠，故再次造訪香港。她此次行程以欣賞香港景色為主，同時亦會在港購物消費。昨日，她已在廣東道一間金舖購買了戒指等金飾，認為在香港購物有匯率優勢，又直言看到合適的商品便會出手，並未設定具體購物預算。

