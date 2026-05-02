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外媒：美軍“福特”號航母已離開中東
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2026-05-02 14:56:18
中評社北京5月2日電／沙特阿拉伯媒體5月1日援引美國一名官員的話報導說，美軍“福特”號航空母艦在參與對伊朗的軍事行動後已離開中東。中東地區目前只剩下兩艘美國大型軍艦。
來源：新華網
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