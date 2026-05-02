美媒：超六成美國人認為對伊朗動武是錯誤

中評社北京5月2日電／美國媒體1日發布的最新民調顯示，61%的美國人認為美國對伊朗動武是一個錯誤。



美國廣播公司新聞、《華盛頓郵報》和益普索聯合進行的最新民調顯示，僅有不到20%的美國人認為美國在伊朗採取的行動取得了成功，約四成受訪者認為這些行動並未成功，另有四成受訪者表示目前“尚難定論”。



《華盛頓郵報》在報導中指出，美國民眾反對美國對伊朗戰事的程度已達伊拉克戰爭和越南戰爭時期水平。根據美國民調公司蓋洛普的民調，2006年中期，有59%的美國人認為始於2003年3月的伊拉克戰爭是一個錯誤；而在20世紀70年代初，也有同樣比例的民眾對越南戰爭持相同看法。



此外，大多數美國人認為，美國針對伊朗採取的軍事行動存在潛在風險。其中，61%的人認為針對美國人的恐怖主義風險增加，60%的人認為美國經濟陷入衰退的可能性增加，56%的人認為美國與盟友的關係惡化。



民調顯示，受訪者對美伊當前談判前景看法不一。其中，48%的受訪者認為，即使協議條款對美國較為不利，美國仍應與伊朗達成和平協議；而46%的受訪者則認為，美國應向伊朗施壓以爭取更好的協議，哪怕這意味著需要恢復軍事行動。



這項民調於4月24日至28日進行，2560名美國成年人受訪，誤差幅度為2個百分點。



來源：新華社