東部戰區空軍某部組織陣地防衛專項演練

小隊迅速到達指定位置。 中評社北京5月4日電／近日，東部戰區空軍某部依托叢林地域開展陣地防衛專項演練。訓練緊貼實戰需求，重點圍繞隱蔽偽裝、戰術協同、陣地扼守等課目展開，官兵們穿梭密林、翻越溝壑，快速完成警戒布控、攻防對抗等任務。



訓練全程從難從嚴，模擬複雜戰場環境，全面錘煉官兵快速反應、協同作戰和持續作戰能力。參訓官兵精神飽滿、鬥志昂揚，在密林深處磨礪戰鬥意志，以實戰姿態錘煉防衛硬功，進一步夯實打贏能力，為後續遂行多樣化任務奠定堅實基礎。



來源：中國軍網

