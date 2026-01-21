【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
東部戰區空軍某部組織陣地防衛專項演練
http://www.CRNTT.com
2026-05-04 02:22:13
小隊迅速到達指定位置。
中評社北京5月4日電／近日，東部戰區空軍某部依托叢林地域開展陣地防衛專項演練。訓練緊貼實戰需求，重點圍繞隱蔽偽裝、戰術協同、陣地扼守等課目展開，官兵們穿梭密林、翻越溝壑，快速完成警戒布控、攻防對抗等任務。
訓練全程從難從嚴，模擬複雜戰場環境，全面錘煉官兵快速反應、協同作戰和持續作戰能力。參訓官兵精神飽滿、鬥志昂揚，在密林深處磨礪戰鬥意志，以實戰姿態錘煉防衛硬功，進一步夯實打贏能力，為後續遂行多樣化任務奠定堅實基礎。
來源：中國軍網
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
東部戰區空軍某場站構建全域驅鳥預警體系
(2026-03-27 10:21:08)
直擊東部戰區空軍航空兵某旅飛行訓練
(2026-03-26 11:50:50)
直擊東部戰區多兵種“聚合”練兵
(2026-03-02 09:39:18)
直擊東部戰區空軍航空兵某旅實戰化訓練
(2026-02-17 00:02:26)
直擊東部戰區空軍航空兵某旅開展實戰化訓練
(2026-02-15 09:15:40)
探訪東部戰區空軍地導某旅訓練場發現新景觀
(2026-02-02 08:12:15)
直擊東部戰區練兵備戰現場（組圖）
(2026-01-29 11:48:26)
東部戰區空軍某旅開展飛行訓練（組圖）
(2026-01-28 10:28:34)
東部戰區空軍某部警衛分隊開展班組戰術訓練
(2026-01-21 10:53:54)
直擊東部戰區空軍某部機動補網演練
(2026-01-11 09:00:04)