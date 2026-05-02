中國擔任安理會5月輪值主席　聚焦三項重點

5月1日，在位於紐約的聯合國總部，中國常駐聯合國代表傅聰（後左）在記者會上發言。新華社 中評社北京5月2日電／中國1日開始擔任聯合國安理會當月輪值主席。中國常駐聯合國代表傅聰在當天舉行的記者會上介紹說，安理會本月將聚焦三項重點：重振《聯合國憲章》權威和聯合國作用、推動中東問題政治解決、支持非洲國家穩定發展。



新華社報導，傅聰表示，近年來，國際局勢動蕩加劇，衝突對抗日益增多，多邊體系和國際法治遭受嚴重衝擊。國際社會迫切需要採取行動，重振《聯合國憲章》權威和聯合國作用，避免世界退回弱肉強食的“叢林法則”。安理會將於5月舉行主題為“維護《聯合國憲章》宗旨和原則，加強以聯合國為核心的國際體系”高級別公開辯論會，旨在推動各國重溫《聯合國憲章》初心使命、捍衛二戰成果，重振聯合國在國際體系中的核心作用。



傅聰說，安理會5月將例行審議巴以、黎巴嫩、敘利亞等問題，有必要密切關注形勢發展，推動有關各方保持冷靜克制，盡快停火止戰，通過外交手段化解爭端，推動地區局勢降溫。巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心，加沙地帶和約旦河西岸局勢令人擔憂，“兩國方案”基礎面臨被掏空的風險。安理會應敦促有關各方特別是以色列全面遵守加沙停火協議，保障人道物資準入，停止定居點活動。安理會要發出維護黎巴嫩主權、安全和領土完整的有力信號，推動各方停止敵對行動，支持黎巴嫩政府穩定國內局勢、保障基本民生。敘利亞正處於政治和解與國家重建發展的關鍵時期。安理會要支持敘利亞維護國家穩定、推進政治過渡、改善民生福祉，並採取更加有力措施，消除恐怖主義威脅。



傅聰表示，中方將推動安理會對非洲保持關注，支持以非洲方式解決非洲問題，推動有關各方通過對話協商化解分歧，緩解地區緊張局勢。中方呼籲國際社會加大對非洲國家的人道援助和發展投入，支持當事國增強自主發展能力，消除衝突根源。



回答媒體有關霍爾木茲海峽的提問時，傅聰表示，當前最緊迫的任務是確保停火得以維持，確保美伊雙方本著誠意恢復談判，為海峽重新開放奠定基礎。



關於下一任聯合國秘書長遴選，傅聰表示，聯合國正處在一個重要關口，國際社會需要一位強有力的秘書長，一位真正致力於多邊主義、致力於提升聯合國作用的秘書長。