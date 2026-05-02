特朗普致函國會稱與伊朗敵對行動已“結束”

美國總統特朗普5月1日致函國會，稱美國與伊朗的敵對行動已“結束”。這一說法旨在規避美總統未經國會授權動用部隊的“60天期限”，且特朗普同時表示，這場戰事可能遠未結束。圖為5月1日，警察在美國首都華盛頓的國會大廈前警戒。新華社 中評社北京5月2日電／美國總統特朗普1日致函國會，稱美國與伊朗的敵對行動已“結束”。這一說法旨在規避美總統未經國會授權動用部隊的“60天期限”，且特朗普同時表示，這場戰事可能遠未結束。



新華社報導，在這封寫給眾議院議長約翰遜和參議院臨時議長查克·格拉斯利的信中，特朗普說，他于美東時間4月7日下令停火兩周，此後停火得到延長，美伊沒有發生交火，“始於2026年2月28日的敵對行動，現已結束”。



特朗普稱，儘管對伊朗軍事行動取得成功，但伊朗對美國及美軍構成的威脅依然顯著。因此，國防部繼續調整在美軍中央司令部責任區相關國家的軍事部署態勢，以應對伊朗及其地區“代理人”威脅。



美國媒體說，特朗普上述說法實際上規避了5月1日這一法律最後期限。根據美國1973年通過的《戰爭權力法》，總統在首次通知國會動用軍事力量後，應在60天內決定停止這場軍事行動，或者尋求國會授權繼續作戰。特朗普政府3月2日正式告知國會對伊朗發起軍事行動，由此推算的60天法律時限於5月1日到期。



前一天，美國防部長赫格塞思在國會作證時稱，美伊臨時停火4月8日生效，意味著特朗普對伊朗採取軍事行動的60天期限已“暫停或中止”，特朗普政府眼下無需就對伊朗軍事行動尋求國會授權。



美媒指出，特朗普發出這封信，正值美伊談判陷入僵局之際，美國繼續封鎖伊朗港口，霍爾木茲海峽通航持續受阻。民主黨人批評對伊朗軍事行動未經國會授權，當屬“違法”，要求結束。共和黨內，對特朗普的支持出現裂痕，也有國會議員表示不會在“60天期限”後支持這場軍事行動。