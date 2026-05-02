藍營內訌　張雅屏曝有人在否定黨團決策

張雅屏。（中評社資料圖） 中評社台北5月2日電／軍購特別預算條例金額引發國民黨內訌，國民黨考紀會主委張雅屏為此發文表示，當黨團3月5日已經做出決議時，究竟是誰在否定黨團的決策？又是誰把“國防”變成政治表演？



張雅屏在臉書發文指出，不是要不要軍購，而是怎麼負責。張雅屏從“黨版”爭議談國民黨的決策紀律，針對有綠委見縫插針問“如果是蔣中正、蔣經國，面對今天的兩岸與國際局勢會怎麼選？”他回應，一定支持軍購，因為“國防”不能鬆，但不可能接受“沒有要價書的軍購”，原因很簡單，包含預算必須可控、決策責任必須清楚、軍購不能變成空白授權。



張雅屏指出，換句話說，嚴審，不是阻擋，而是基本原則，兩蔣最不能接受的，其實是現在這種狀況，今天真正的問題，不在條文，而在“失序”：黨團已決議，卻被個別人公開否定、對外訊號混亂，讓外界看不懂台灣立場、“國防”議題被政治操作，失去戰略高度，這三件事，正是兩蔣時代最嚴格避免的。



張雅屏提到，如果兩蔣在，他們一定會嚴審特別條例，絕不會通過沒有要價書的軍購；但也不會讓黨內決策在媒體上被推翻。而今天的“3800億＋N”，本質上正是分階段、可審查、有條件、可負責的決策模式。他並問，“當黨團3月5日已經做出決議時，究竟是誰，在否定黨團的決策？又是誰，把‘國防′變成政治表演？”