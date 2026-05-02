特朗普“怒懟”歐洲　盟友認清“奉承沒用”

中評社北京5月2日電／圍繞對伊朗戰事的分歧，美國總統特朗普連日“怒懟”歐洲多國領導人，並威脅削減駐德國美軍、提高歐盟輸美汽車關稅，令美歐跨大西洋關係持續降溫。分析人士指出，歐洲方面對特朗普政府相關政策的反對態度正變得強硬。



央視新聞報導，特朗普政府近來多次批評德國和其他北約成員拒絕為美國攻打伊朗“助力”。美國五角大樓官員5月1日表示，正計劃從德國撤出約5000名美軍人員。特朗普同一天還在社交媒體發文稱，將從下周起提高歐盟輸美汽車、卡車的進口關稅。據悉，德國將受到最大衝擊。



對於削減駐德美軍一事，德國方面尚未作出回應。不過，一名前美國高級國防官員透露，德國軍方對局勢持樂觀態度，認為德美軍事合作仍將繼續，“我們見多了，這不過是虛張聲勢”。



特朗普還“吐槽”說，英國首相斯塔默“並非溫斯頓·丘吉爾式人物”，並威脅對英國輸美商品徵收“高額關稅”。



五角大樓先前放出風聲，擬懲罰那些被認為沒有支持美國對伊朗軍事行動的北約盟友，包括暫停西班牙的北約成員國資格，以及在英國對馬爾維納斯群島（英國稱福克蘭群島）的主權問題上，要重新審視美國的立場。



一名歐洲外交官表示，當前局勢“令人極度不安”，歐洲各方隨時準備應對任何情況。



去年，美國加征關稅、覬覦丹麥格陵蘭島、削減對烏克蘭軍事援助等行為，已令美歐關係遭遇挑戰。默茨、斯塔默、意大利總理梅洛尼等歐洲領導人曾嘗試通過定期訪問、經貿合作和調整政策來緩和關係，但今年2月28日美國和以色列聯合對伊朗發動軍事打擊後，他們再度成為特朗普的攻擊對象。梅洛尼長期以來被視為特朗普在歐洲最親密的盟友之一，但因批評美國對伊朗動武等舉動，兩人關係開始惡化。

