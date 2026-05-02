馬鈴薯之亂是對岸謠言？文件曝光打臉賴清德

取自美國貿易代表署發布的“2026各國貿易障礙調查報告”。 中評社台北5月2日電／近日針對放寬美國發芽馬鈴薯、美國花生零關稅輸台引發民眾反彈，賴清德昨日在雲林表示，美國馬鈴薯發芽可以進來台灣都是謠言，“是對岸放出來的”。對此，粉專秀出“行政院”經貿辦公室的書面資料打臉賴賴清德，指出最早提到開放發芽馬鈴薯的新聞是出現在美方的報告，“難道美國也在幫對岸造謠嗎”？



中時新聞網報導，粉專“哈哈販賣機”今日發文，附上“立法院”衛環委員會4月15日“行政院”經貿談判辦公室的報告，標題清楚寫著：美國貿易代表署發布《2026年各國貿易評估報告》（2026NTE）…並特就其中開放切片馬鈴薯帶芽（或腐爛或發黴）仍能整批進口與其敦促撤銷基改食品進校園，對台灣食品安全造成之衝擊與因應作為。同時，粉專也附上美國評估報告的有關放寬發芽馬鈴薯的一段原文。



粉專打臉賴清德說法表示，放寬發芽馬鈴薯最早出現在美方的報告中，所以賴清德的意思是美國是在幫對岸造謠嗎？原來美國也是“中共同路人”？



網友也紛紛吐槽留言“不敢罵美國爸爸、拐個彎誣賴中國說是中國說出來的”、“看不懂他到底在鬼扯什麼”、“騙不懂英文的嗎？”另外也有網友指出，當初印度移工來台也說是大陸放的謠言，結果現在呢？？？大酸“萊爾執政無能只會甩鍋阿共”。