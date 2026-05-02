季麟連嗆韓國瑜　鈕則勳：藍年底選戰最大變數

中評社台北5月2日電／軍購特別條例引發風暴，國民黨副主席季麟連4月29日在中常會中點名“立法院長”韓國瑜，“打死我，我都不會相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事。如果有這個事，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除國瑜兄的黨籍！”文化大學廣告系教授鈕則勳表示，如果國民黨不快速進行一定程度的戰場清理或是控制，或者有個解決方案，他覺得，絕對是衝擊藍軍年底選舉最大的變數。



中時新聞網報導，鈕則勳1日在《POP大國民》節目中表示，韓國瑜義正詞嚴的聲明，包括老牛等等之類的，他其實非常努力去進行一定程度的處理，韓國瑜的遣詞用句或者是五個無愧，基本上算是一個蠻嚴正的聲明，然後國民黨主席鄭麗文打電話給他，韓國瑜自嘲，是不是打電話要來開除他，韓國瑜也是在乎這件事情。



鈕則勳接著表示，這件事情既然已經出現了，可能就會成為一個核彈級的政治衝突，甚至會衝擊國民黨年底的選情。特別是綠營就可以操作“抗中牌”，這個部分非常明顯。



鈕則勳指出，國民黨本來要進行的一個傳統路徑是“親美和中”，但是如今唱這齣，整個軍購部分，可能又某種程度得罪美國。國民黨“立委”要選縣市長，他們很擔心軍購這個戰場如果不快速清理的話，可能會影響他們選區選舉的表現。



鈕則勳認為，還有一個大問題就是，黨中央跟黨團之間的信任度，可能會因為這一次季麟連的放炮，可能會變成壓垮黨中央跟黨團互信的最後一根稻草。所以他認為，如果國民黨不快速的去做一定程度的戰場清理或是控制，或者有個解決方案，他覺得，絕對是衝擊藍軍年底選舉最大的變數。