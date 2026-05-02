藍營軍購之亂　陳鳳馨：朝三暮四像猴子

中評社台北5月2日電／國民黨為了軍購版本究竟要“3800億＋N”還是8000億引發茶壺內風暴，連日上演黨內“親中派”和“親美派”的內訌。對此，資深媒體人陳鳳馨表示，現在軍購案已經讓國民黨內部出現情緒性的、而且是敵我分明性的互相戴帽子。“鄭習會”有成果不去談卻讓自己處在“自我敵人化”的循環中，她不客氣地說“你們怎麼像猴子一樣？”



中時新聞網報導，陳鳳馨昨日在中天網路節目《新聞大爆卦》指出，今天的關鍵點並不是在於季麟連下不下台，他下台也沒辦法解決這一波軍購之亂。現在軍購案已經讓國民黨內部非常明顯出現情緒性的、而且是敵我分明性的互相戴帽子，彼此壁壘分明。大家開始把每一個發言的人扣帽子，說你是“親美派”、你是“親中派”。



陳鳳馨表示，事實上仔細去看兩個版本，其實結果是一模一樣的，3800億+N跟8000億-N，那個N都是一樣的東西。這兩個不同主張確實背後都有其政治藝術跟政治語言思考的邏輯，她能理解，但是現在國民黨內一個很糟糕的氣氛就是把對方妖魔化、敵人化，她看到那種“非去之而後快”的情緒，忍不住想：你認識這些人都幾十年了，怎麼會有這種情緒？她真的不客氣對於那些說重話的人要講：你們都瘋了嗎？你們不是一天兩天認識對方了，為什麼要用這種情緒的語言去對待對方？你真的認為對方是如此邪惡嗎？邪惡到比那些想著把台灣送上戰場的人都還要邪惡嗎？



陳鳳馨說，她今天講的話重，是因為這個情勢不能再發展下去。而且要知道這件事情最傷害的是什麼？現在民進黨都已經不再談“鄭習會”了，為什麼不談？因為知道“鄭習會”加分了、民調顯示加分了，所以他乾脆不提，全台灣也沒人再提了。你明明有了成果自己不去談它，然後每一天讓自己陷在“自我敵人化”的循環當中。



陳鳳馨提到，她小時候看寓言故事“朝三暮四”，想說“哎呀，就是欺負猴子不夠聰明”。但她今天看到3800億+N跟8000億-N，她不客氣地說，“你們怎麼像猴子一樣？”這不就是朝三暮四跟朝四暮三嗎，結果不都是七嗎？她也建議下周的黨團大會，用一個民主機制讓兩個版本的人，把話說清楚。