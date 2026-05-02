蘇巧慧競選陣容曝光　被轟復辟蘇貞昌體系

蘇巧慧（中評社資料圖） 中評社台北5月2日電／民進黨“立委”、新北市長候選人蘇巧慧4月30日公佈競選團隊，包括“立委”張宏陸、林楚茵、前“立委”羅致政等人。國民黨中正萬華擬參選人郭音蘭表示，團隊陣容名單排開，讓人夢回20年前、有種時空倒置的錯覺，與其說是蘇巧慧競選團隊，不如說更像是蘇巧慧爸爸蘇貞昌重返新北；前國民黨發言人楊智伃則認為，整體佈局缺乏新意，反而像是派系分配與政客回收，此舉延續、復辟蘇貞昌體系影響力，無法回應選民對治理能力實踐的期待。



中時新聞網報導，郭音蘭指出，“班師回朝的老臣軍團”，蘇巧慧才剛說“老不是看年齡”，要看觀念，但看著吳秉叡坐鎮指揮、張宏陸操盤組織，這套陣容讓人瞬間回到了20年前，在選民結構劇烈變動、數位治理與城市創新成為顯學的2026年，蘇巧慧核心決策圈依然圍繞著“蘇系嫡系”，這種封閉式的“大宅門”運作邏輯，真的能對應新北市各區截然不同的現代化需求嗎？



郭音蘭說，張宏陸的出線恰恰反映出蘇巧慧在個人品牌建立上，依然無法跳脫蘇貞昌留下的舊有樁腳系統，“發言人只是門面”，蘇巧慧即便任用年輕的發言人團隊，但看來真正的決策權、資源分配權，依然牢牢掌握在這些福祿壽手中，這份名單證明在蘇系的羽翼下，除了二代接班，似乎長不出真正具有開拓性的新生代戰將。



郭音蘭質疑，整份名單中最令人困惑的是，“蘇巧慧在哪裡？”從人員配置到戰術風格，處處充滿蘇貞昌的個人意志與霸氣風格，與其說蘇巧慧在競選，不如說蘇貞昌垂廉聽政，透過女兒，延續他未竟的政治生命，“蘇巧慧委員，勸妳走自己的路吧！妳爸那招已經不管用了！”



楊智伃則酸，“看到蘇巧慧的競選團隊人事，驚呆了！”羅致政竟然又復活了嗎，蘇家班是什麼政客回收站嗎，被板橋淘汰的人又回來了，這樣的用人邏輯，真的符合選民的期待嗎，蘇巧慧說要陸空戰齊發，陸戰繼續靠蘇貞昌、空戰要靠羅致政拍影片、靠林楚茵拍抖音？



楊智伃直言，從今天公布的競選團隊來看，看不到令人耳目一新的策略，也看不到紮實的行政與治理能力，反而更像是派系之間的分配與妥協，這不僅反映出蘇巧慧在新北的困境，也讓人一眼望穿，整個團隊只是蘇貞昌體系的延伸與再度鞏固、復辟，選民真正期待的，是能解決問題、帶來實踐、提出政策與戰績的團隊，蘇巧慧的競選團隊的發佈，不但無法加分，更是扣分扣到負分。