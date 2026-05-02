賴稱進口發芽馬鈴薯是對岸謠言　藍委怒批

藍委陳菁徽。（中評社資料圖） 中評社台北5月2日電／賴清德昨天針對進口馬鈴薯表示，會一顆一顆檢查，若有發芽，就把它退回去。並指美國馬鈴薯發芽還可進口，是“對岸放出來的謠言”。國民黨“立委”陳菁徽表示，現在說出真相的人，就要被貼上境外勢力，都是對岸放出謠言？“賴政府”的“治國之道”真的“簡單粗暴”，說服不了民眾，就把質疑的聲音打成境外勢力。



陳菁徽在臉書發文表示，“總統級”的抹黑來了，為民喉舌、關心人民食安，就要被貼標籤是境外勢力？發芽馬鈴薯之亂，人民擔心政府放寬馬鈴薯邊境檢驗的標準。以前只要發現有發芽，就會“整批”退回，新制卻改成腐爛、發霉或發芽，全送加工廠揀選。同一批中，但凡出現一顆“發芽馬鈴薯”，在相同的運送環境，馬鈴薯之間恐相互影響下，第二、第三顆甚至更多顆跟著發芽，這是非常合理的質疑，人民的擔憂也確實存在。



陳菁徽表示，結果談判是“賴政府”談的，標準是“賴政府農業部”改的，現在說出真相的人，就要被貼上境外勢力，都是對岸放出謠言？“賴政府”的“治國之道”真的簡單粗暴，解決不了問題，就解決提出問題的人。說服不了民眾，就把質疑的聲音打成境外勢力。這跟當初失言打掉雜質，不能說很像，只能說一模一樣。發芽馬鈴薯處理的稀稀落落，民眾質疑的聲音卻是快刀亂斬。



陳菁徽表示，賴清德還發下豪語，發芽馬鈴薯會一顆一顆檢查。今天勞動節休假，但是“衛福部”邊境檢驗人員拳頭都硬了起來，因為人力短缺，做不到就是做不到。上一個被“衛福部”打臉的是“行政院長”卓榮泰，本以為臉已經夠腫了，想不到賴清德親自示範。



陳菁徽指出，“衛福部長”4月23日備詢時，已經說出：目前採取“批次抽驗”，依風險程度抽取約2%至10%進行檢測，若檢出異常，抽驗比例會提高至20%至50%，如風險仍高，則進一步提升至逐批抽驗，但不會是逐顆檢驗。所以賴清德承諾的，一顆一顆檢查，如果做不到怎麼辦？發芽馬鈴薯放“總統府”嗎？還是“賴政府”官員有GUTS一點，不要只吃洋芋片，下次就吃發芽馬鈴薯？反正網路上一大堆綠營側翼洗地吃了沒事，至今這些錯誤資訊也都沒人處理。人民食安，一步都不容妥協。