台灣成習特會菜單？郭正亮：民進黨很擔心

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北5月2日電／台“外交部政務次長”吳志中4月24日表示，“我們最害怕的就是，台灣被擺上習近平與特朗普會談的菜單”。對此，前“立委”郭正亮認為，台灣成為議題是一定的，這項問題閃不過去，一定有台灣這道菜；中國大陸若跟台灣展開和平統一談判，美國是否支持樂見？這是民進黨比較擔心的。



中時新聞網報導，郭正亮1日在《52新聞聚樂部 》認為，台灣成為議題是一定的，只是表述方式是否有文字化？會不會有聯合聲明？都還不確定。如果特朗普講得沒有很嚴重，台灣就假裝不存在，事後就以國務院制式聲明為準。至於吳志中已經是第2次直接講“worry”，這是不得體的表達，頂多可以說“concern”。



郭正亮分析，現在美國有一個“大基調”，就是中美和平相處，不要改變現狀。但北京會要求美國具體回答對台灣的法律定位，這項問題閃不過去，衹有這項議題需要美國表態，其他議題不重要，對北京而言都是小問題、都撐得住，因此不可能繞開台灣問題，一定有台灣這道菜。



郭正亮指出，中國大陸會要求定義“台獨”概念，一定是極大化“台獨”定義，美國一定是極小化。其實吳志中不會擔心美國反對“台獨”，因為本來就會發生，只是定義的寬嚴。怕的是中國大陸說如果兩岸可以好好談統一，美國是否樂見？也就是美國是否支持和平統一？



郭正亮指出，中國大陸如果不武統，而跟台灣展開和平統一談判，美國是否支持？美國過去只說反對武統，但從未對和統表態，而“支持和統”是新的表述，美國是否樂見？這是民進黨比較擔心的。