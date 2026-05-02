“懲罰式”撤軍會否引發北約危機？

中評社北京5月2日電／在美國總統特朗普與德國總理默茨日前圍繞伊朗戰事進行的一番“口水仗”中，特朗普威脅要削減駐德美軍。5月1日，美方正式宣佈，將從德國撤出約5000名美軍人員。



新華社報導，分析認為，這次撤軍表面上的直接原因是美方“懲罰”德國在伊朗戰事上的“不出力”，但深層原因是美歐圍繞防務開支這一“舊傷疤”的新裂口。特朗普政府揮舞起的“撤軍大棒”，正倒逼以德國為代表的北約國家加速擺脫對美防務依賴。



“懲罰”式撤軍？



美國國防部官員1日說，撤軍計劃預計將在今後6到12個月內完成。歐美媒體認為，美國此次削減在德駐軍，是特朗普政府“報復”此前德總理默茨對其批評。



默茨在本周早些時候說，美國對伊軍事行動“缺乏戰略”，“正受到伊朗領導層羞辱”。美國總統特朗普次日“回懟”稱，默茨“根本不知道自己在說什麼”，德國“無論是在經濟還是其他方面都表現得如此糟糕”。他隨後還威脅削減駐德美軍。



自美國和以色列2月底大規模襲擊伊朗以來，特朗普政府就曾多次批評德國等北約成員“不給力”，沒給美國打擊伊朗“幫上忙”。特朗普此前多次表示要從歐洲撤軍，還說“認真考慮”讓美國退出北約。



輿論認為，在德國之後，特朗普政府下一個“懲罰”對象可能是意大利和西班牙。這兩國此前拒絕美國使用其境內軍事基地對伊作戰。特朗普4月30日稱，未來“很有可能”會減少駐紮在意大利和西班牙的美軍數量，“意大利沒給過我們任何幫助”，“西班牙做得太差勁了”。

