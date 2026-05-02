商務部阻斷美國對5家中國企業實施制裁措施

中評社北京5月2日電／商務部5月2日公告2026年第21號：公布關於美國對5家中國企業實施涉伊朗石油制裁措施的阻斷禁令



根據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國對外關係法》《中華人民共和國反外國制裁法》及其實施規定、《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》（以下稱《阻斷辦法》）等相關規定，《阻斷辦法》工作機制針對美國以參與伊朗石油交易為由對恒力石化（大連）煉化有限公司等企業採取的列入“特別指定國民清單”（SDN清單）、實施凍結資產和禁止交易等制裁措施，依法開展綜合評估，確認美國對上述企業的制裁措施存在不當域外適用情形。



為維護國家主權、安全、發展利益，保護中國公民、法人或其他組織的合法權益，商務部根據《阻斷辦法》第二條、第四條、第六條、第七條和工作機制的決定，發布禁令如下：



不得承認、不得執行、不得遵守美國依據第13902號行政令、第13846號行政令等規定，以參與伊朗石油交易為由，對恒力石化（大連）煉化有限公司、山東壽光魯清石化有限公司、山東金誠石化集團有限公司、河北鑫海化工集團有限公司和山東勝星化工有限公司採取的列入“特別指定國民清單”、實施凍結資產和禁止交易等制裁措施。



本禁令自公布之日起施行。