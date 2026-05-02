特朗普宣稱美伊戰事“結束”出於哪些考量？

中評社北京5月2日電／5月1日，美國總統特朗普未經國會授權動用軍事力量的“60天期限”屆滿。當天，特朗普致函國會，稱美國與伊朗的敵對行動已“結束”，白宮無需尋求國會授權。但特朗普在面對記者時說漏了嘴，稱自己在信函中刻意迴避“戰爭”表述，實則明了相關行動“本應獲得批准”。



新華社報導，特朗普規避國會授權主要出於哪些考量？此做法是否為美方騰出再度動武的新空間？美伊戰事終止存在哪些不可控外部變量？



特朗普宣稱“結束”出於哪些考量



美國媒體分析，特朗普以戰事“結束”為由規避國會授權，一方面是為了保住共和黨團結。



根據美國1973年通過的《戰爭權力法》，總統在首次通知國會動用軍事力量後，應在60天內決定停止這場軍事行動，或者尋求國會授權繼續作戰。特朗普政府3月2日正式告知國會對伊朗發起軍事行動，由此推算的60天法律時限於5月1日到期。



據美聯社報導，60天期限的到來，原本將成為一批共和黨議員立場轉變的關鍵節點。這些議員此前支持對伊朗採取臨時軍事行動，但堅持認為若要延續更長時間，必須獲得國會授權。例如，緬因州共和黨籍聯邦參議員蘇珊·柯林斯曾明確表態，總統權力並非沒有限制，60天期限是法律要求。



倘若特朗普政府正式尋求授權，共和黨議員將被迫就一場在美國內不完全受支持的戰爭公開投票表態。此時距離2026年中期選舉僅剩6個多月，當前美國內油價高企，特朗普支持率已跌至歷史低位。聲稱戰事“結束”，便可尋求化解這一政治險局，讓共和黨議員們無需面對這一“燙手山芋”。



另一方面，特朗普此時宣稱戰事“結束”，也是為了打消民主黨的司法訴訟企圖。據《時代》周刊報導，民主黨議員已在探討一旦60天期限屆滿而政府仍未尋求授權，是否對特朗普提起訴訟。在特朗普提出戰事“結束”之後，民主黨若仍尋求訴訟，就存在“訴訟資格”這一法律門檻，參照聯邦法院在處理行政與立法分權爭端時的慣常做法，跨過這一門檻非常困難。



是否為美方騰出再度動武新空間



若特朗普的戰事“結束論”成立，那麼未來美國對伊朗恢復軍事打擊，在美國法律上將被視作全新軍事行動，屆時將重啟60天計時，特朗普政府將再度獲得無需國會批准的單邊行動空間。

