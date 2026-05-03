美軍使用AI技術在霍爾木茲海峽掃雷

中評社北京5月3日電／央視新聞客戶端消息，記者當地時間5月1日獲悉，美國海軍正與美國多米諾數據實驗室公司合作，通過人工智能技術在霍爾木茲海峽開展掃雷工作。



據悉，根據雙方合同，多米諾數據實驗室公司通過人工智能技術訓練水下無人機識別新型水雷。多米諾數據實驗室公司表示，該公司的技術可將水下無人機的訓練時間從6個月縮短至數日。



