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直擊中國海軍航空兵某部組織多機型飛行訓練
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2026-05-03 09:30:42
中評社北京5月3日電／近日，中國海軍航空兵某部組織多機型飛行訓練，圍繞重難點課目開展專攻精練，錘煉部隊作戰能力。
來源：央廣軍事
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