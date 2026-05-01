倫敦世乒賽中國男、女隊旗開得勝

5月2日，中國隊選手王楚欽在單打比賽中。他3比1戰勝英格蘭隊選手沃克。新華社 中評社北京5月3日電／倫敦世乒賽團體賽種子隊排位賽2日開始，中國男、女隊分別戰勝東道主英格蘭隊和羅馬尼亞隊，取得“開門紅”。



中國女隊率先出戰，孫穎莎、蒯曼和王藝迪全部以3:0戰勝對手。第一個出場的孫穎莎首局比賽一度以5:9落後，隨後她連贏5分，以10:9拿到局點，並以12:10贏下首局。



新華社報導，賽後，孫穎莎表示比賽開始時有些緊張。她說：“每一屆世乒賽的感覺都不一樣，而且今天也是第一個上場，整體還是會略微緊張一些。隨著賽程的推進，我相信大家的狀態都會越來越好。”



她認為，中國女隊目前整體實力最強，但需要做好後面打困難比賽的準備。“這是最重要的。”



中國男隊遭遇東道主英格蘭隊的頑強抵抗。在林詩棟、王楚欽分別以3:0和3:1獲勝後，第三個出場的梁靖崑與康納·格林大戰五局，最終以3:2艱難勝出。



梁靖崑賽後表示，自己某些細節沒能處理好，被對手抓住了機會，導致比賽打得有些緊張。



本屆世乒賽團體賽增設種子隊排位賽。根據賽制，男、女各8支種子隊參加小組賽排位賽（即A階段排位賽），各分成兩個組，每組4支隊伍。A階段比賽的結果將決定第二階段淘汰賽的種子排位。

