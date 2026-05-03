以媒：以色列加緊對伊朗和加沙“備戰”

中評社香港5月3日電／據以色列媒體報導，以色列總理內塔尼亞胡將於3日召開安全內閣會議，討論伊朗和加沙地帶局勢。同時，以方正加緊這兩條戰線的“備戰”。



《以色列時報》網站3日凌晨報導，一名安全內閣成員的辦公室向這家媒體披露開會消息。報導提及，美國總統特朗普1日稱對伊朗最新談判方案不滿意，並證實聽取軍方匯報對伊朗可能採取軍事行動的新方案。



以色列第12頻道電視台2日報導，以色列國防軍總參謀長扎米爾近日與美軍中央司令部司令庫珀通電話，協調“可能發生的各種情況”。報導說，對伊朗任何規模的襲擊都將招致其對以色列的報復。以軍近日接收大量軍事裝備，已為戰火重燃做好準備。



新華社援引以色列公共廣播公司報導，預計3日舉行的安全內閣會議還將討論加沙地帶局勢。以方認定巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）沒有遵守關於解除武裝的協議，正就此與加沙停火調解方溝通。以軍在加沙再次發起地面軍事行動“並非不可能”。



據《以色列時報》3日凌晨以兩名阿拉伯國家知情外交官為消息源報導，針對美國主導的所謂“和平委員會”提議哈馬斯分階段交出所有武器，哈馬斯2日作出回覆，基本上予以拒絕，並要求各方就巴勒斯坦實現獨立建國作出更明確的保證，主張把哈馬斯解除武裝納入實現巴勒斯坦建國的框架，還要求以色列停止違反加沙停火協議。



以軍2日發表的多份聲明顯示，以軍當天對黎巴嫩南部黎真主黨目標、加沙地帶武裝人員目標均發動空襲。