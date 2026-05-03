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特朗普稱美國有可能重啟對伊朗空襲
http://www.CRNTT.com   2026-05-03 09:45:51
5月1日，美國總統特朗普在首都華盛頓白宮南草坪接受媒體採訪。新華社
　　中評社北京5月3日電／新華社報導，美東時間2日傍晚，美國總統特朗普在佛羅里達州一座機場接受媒體採訪時稱，存在美國重啟對伊朗空襲的可能性。

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