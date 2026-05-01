德媒：美國軍官將出任德國陸軍要職

中評社北京5月4日電／據德國《世界報》網站4月29日報導，德國正將美軍緊密納入本國的軍事指揮體系。今年秋天，一名美軍上校將進入聯邦國防軍陸軍司令部工作，並擔任“作戰部副部長”的關鍵職位。該部門負責規劃任務，並為軍事決策做好前期準備。這意味著一名美國軍官將進入德國陸軍的核心圈子。他的姓名尚未公布。



該消息得到了德國陸軍司令部的證實。一名發言人表示，此舉是為了“進一步深化兩國合作，並優化北約內部的聯合行動能力”。聯邦國防軍強調，美國軍官如此深度地融入核心指揮體系實屬罕見。



陸軍總監克里斯蒂安·弗羅伊丁說：“一名美國高級軍官加入我們的作戰部門，也體現了我們之間的深厚互信。”美國陸軍發言人馮妮·賴特表示，德美雙方一致同意，在“嚴格篩選的基礎上”互派軍官。此次派出的美國軍官將進入德國陸軍司令部，主要負責提升互操作性，“以滿足北約及雙邊合作的需求”。



作戰部是陸軍司令部的核心，而陸軍司令部是陸軍的最高指揮機構，在行動的規劃、指揮和管理方面為陸軍總監提供核心支持。讓一名美國軍官擔任作戰部副部長，意味著讓他直接參與規劃和決策過程。



此次人事任命正值跨大西洋關係日益緊張之際。美國總統特朗普28日公開猛烈抨擊德國總理默茨，指責他低估了伊朗構成的威脅。



儘管存在政治摩擦，但在軍事層面，兩國的密切合作似乎仍有可能。德國軍事專家尼科·朗格認為，讓美國上校加入德國陸軍是務實之舉。



來源：參考消息網