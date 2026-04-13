英媒：英國將與歐洲九國組建聯合海軍部隊

中評社北京5月4日電／據英國《衛報》網站4月29日報導，英國皇家海軍領導人宣布，英國已同意與9個歐洲國家組建一支聯合海軍部隊，以遏制未來俄羅斯從北方“開放海上邊界”實施的威脅。



英國第一海務大臣兼海軍參謀長格文·詹金斯在一次演講中稱，聯合遠征軍的10個參與國已於上周簽署意向書，決定組建一支“多國海上部隊”，作為北約的“補充力量”。



該部隊不會包含美軍。美國總統特朗普曾多次批評英國未積極支持對伊朗的轟炸行動，甚至一度將英國海軍的航空母艦稱作“玩具”。美英兩國的軍事合作目前處於低谷，雙方在霍爾木茲海峽問題上存在分歧。美國表示希望獲得協助以打通該海峽，並批評英法兩國關於戰爭結束後開展防禦性巡邏的做法“十分愚蠢”。



聯合遠征軍成員包括荷蘭、5個北歐國家以及3個波羅的海國家，而英國是對該部隊投入最大的成員國。隨著部分北約成員國調整應對俄羅斯挑釁行為的策略，加拿大也在考慮加入這一機制。



本月早些時候，英國稱已追蹤到俄羅斯間諜潛艇疑似對英國周邊海底基礎設施開展秘密監視活動。



這支新海上部隊必要時將由位於倫敦西北部諾斯伍德的英國軍事總部指揮，其目標是共同開展訓練與備戰工作。



詹金斯稱，這支部隊還將“具備按需立即投入作戰的能力，擁有真實戰力、實際作戰計劃與真正的整合能力”。不過在伊朗戰爭初期，英國海軍曾一度難以調配出可用軍艦。



來源：參考消息網