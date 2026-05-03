沈伯洋選台北市長？網紅曝綠營內幕

沈伯洋 （資料圖片） 中評社台北5月3日電／民進黨“立委”沈伯洋被外界認為可能代表民進黨參選台北市長，綠營人士及支持者近期也不斷發文讚賞沈伯洋的發言與外型。網紅“Z9”吳達偉披露，一名黨政高層坦言，“真的沒有人了”，縱使有千百個不好，維持基本盤應該不是大問題。



《中時新聞網》報導，吳達偉在臉書“Z9的看板”發文指出，目前提名綠委沈伯洋參戰態勢明朗，預計5月中旬就會正式提名，幾乎定於一尊。原本寄予厚望的“行政院副院長”鄭麗君，因台美關稅議題，參選機率直線下降，且北市“立委”吳思瑤、王世堅又拒絕參選。北市小雞私下都是憂心忡忡，不只北市選情恐“向下破盤”，更可能一路外溢，衝擊全台選情。



吳達偉披露，一名黨政高層坦言，“真的沒有人了”！民進黨在台北市若能守住四成基本盤，大概也不算輸太難看。賴清德幾次下鄉輔選或出席活動，都會有地方重量級大老、輔選人士苦勸賴清德“那個Q毛（指沈伯洋）真的不行啦！”



在此情況下，綠營為何還是要提名沈伯洋？吳達偉直言，一名綠營議員認為，沈伯洋縱使有千百個不好，他願意為黨承擔，應該給他掌聲，“至少有心要改也真的有改，這很重要”。既然沈願意拚，相信選民看到他的努力後也願意給機會，維持基本盤應該不是大問題。



至於提名沈伯洋，蘇巧慧是否會受影響？一名蘇系人士直言，“不要突襲也別拖到7、8月提名就好”，既然提前得知就能事先準備，地方大選未必能誰影響誰，“最差也就是這樣了”。