傳季原要教訓這人　黃復興黨員：憑啥代表我

國民黨副主席季麟連。（中評社 資料照） 中評社台北5月3日電／“國防”特別條例預算，國民黨內存在3800億加N與8000億等不同版本，但副主席季麟連日前揚言開除“立法院長”韓國瑜黨籍，引發黨內互打；4月30日又傳出有多位黃復興黨員不滿前黨主席朱立倫人馬、桃園市議員淩濤不斷與黨中央唱反調，希望季麟連能以副主席的身分“教訓”他們。身為黃復興黨員的前台北市副市長李永萍表示，傳出季麟連本要教訓淩濤，結果去罵韓國瑜，還說希望他不要賣黨求榮，不然要開除黨籍；這件事情真是犯眾怒，像她也是黃復興黨部，憑什麼代表她。



根據《上報》報導，有知情人士表示，季麟連近期多次接受黨員抱怨，指稱淩濤多次公開喊話要通過“9000億軍購預算”，不斷與黨中央“唱反調”，希望季麟連出言“教訓”這些人，這才有週三中常會的發言環節。



《中時新聞網》報導，李永萍2日在政論節目《新聞大白話》中覺得，韓國瑜這個問題，季麟連真的是很大的失言，因為不管外界怎麼揣測，甚至內幕爆出要教訓朱立倫人馬，然後主要是要教訓淩濤，因為淩濤一直喊9000億，可是非常可笑，淩濤是桃園市議員，他又不是“立法委員”。你去教訓淩濤，結果去罵韓國瑜，還說希望韓國瑜不要賣黨求榮，不然要開除黨籍。這件事情真是犯眾怒，像她也是黃復興黨部，她就覺得，憑什麼代表她。



李永萍認為，韓國瑜擔任“立法院長”，4個字“可圈可點”。因“立法院長”在“立法院”修過相關辦法的時候，“立法院長”是不能介入政黨活動的，也就是說，韓國瑜雖然是國民黨籍，他不能去參加國民黨的黨團會議，不能去討論這個軍購他贊成哪一個版本。韓國瑜是一個主席，只是基於職權，說我們趕快來審議這個事情，這個事情也拖夠久了，按照“立法院”的程序來排審，這樣也不行？



李永萍認為，季麟連不能代表國民黨、也不能代表黃復興黨部，因為你要做這種事情，你要叫韓國瑜小心，那你有沒有來問過他們黃復興黨員的意見，她是黃復興、她媽也是黃復興，大家都氣得要命，他們這些人不是人嗎？他們不是黃復興的黨員嗎？