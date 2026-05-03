若恐龍從未統治地球　人類本可活更久？

秦氏花山龍複原圖 （新華社 資料圖片） 中評社香港5月3日電／一項顛覆直覺的科學觀點指出，人類壽命的限制，可能並非單純來自現代生物機制，而是深植於數億年前的演化歷史。有一項研究指出，如果恐龍從未主宰地球，哺乳類或許不必為了生存而犧牲長壽，人類今天的老化速度也可能截然不同。



綜合外媒報導，英國伯明罕大學微生物學家若昂・佩德羅・德・馬加良斯提出“長壽瓶頸假說”（longevity bottleneck hypothesis），認為早期哺乳類在恐龍時代長達上億年的高壓生存環境中，被迫優先發展快速繁殖能力，而非延長壽命。



在中生代期間，哺乳類長期處於食物鏈底層，面對如霸王龍（T. rex）等大型掠食者的威脅，體型小、夜行性強且壽命短成為主要特徵。研究指出，在這樣的環境下，“活得夠久以繁殖”遠比“活得長”更具生存價值，導致演化方向偏離長壽。



《中時新聞網》援引報導，該研究於2023年發表在BioEssays期刊。研究團隊指出，這種以快速繁殖為核心的生存策略，持續超過1億年，並在基因與生理層面留下深刻痕跡。部分與長壽相關的基因與生物路徑，可能因此逐漸失去功能或被關閉。



這一假說也試圖解釋，為何哺乳類在再生能力上不如某些爬行類或其他物種。德・馬加良斯指出，哺乳類缺乏部分修復紫外線損傷的酶，牙齒亦不會像許多爬行類一樣持續生長，這些特徵可能是在演化過程中被“淘汰”，因為對短期生存並非必要。



此外，他也提出一項延伸觀點：癌症在哺乳類中較為常見，可能與較快的老化過程有關。不過，他強調，這仍屬於假說階段，尚待更多研究驗證。