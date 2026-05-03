賴突訪史瓦帝尼　方恩格：大陸會有實質對策

賴清德。(中評社 資料照) 中評社台北5月3日電／賴清德日前欲出訪“友邦”史瓦帝尼，但因專機航權遭取消，造成行程“暫緩”。賴清德2日傍晚突然在臉書宣布，已順利抵達史瓦帝尼，展開“國是訪問”。據報導，賴清德是搭乘史瓦帝尼副總理札杜莉來台訪問的回程專機，出訪史瓦帝尼。國際政治觀察家方恩格表示，賴清德抵達史瓦帝尼訪問，可以肯定三件事，包括台灣會喊“突破”，而且會喊一陣子；史瓦帝尼會從美國和台灣得到一些收穫；大陸會有實質對策。



《中時新聞網》報導，方恩格3日在臉書貼文表示，賴清德突然在臉書宣布他已抵達史瓦帝尼。媒體已說明賴清德“借”國王專機直飛，沒有停留第三地。“總統府”新聞稿直指，此行訪團將以“安全共榮”、“經濟共榮”及“數位共榮”三大核心目標。



方恩格預言表示，他可以肯定三件事：1.台灣會喊“突破”，而且會喊一陣子。2. 史瓦帝尼會從美國和台灣得到一些收穫。3. 大陸會有實質對策；至於什麼時候實行，就不知道了。



網友留言表示，“飛機還是台灣以前送的”、“那台飛機是2015台灣半賣半送給史國的，這些年這台飛機也是台灣在保養維護”、“華航賣給史國”、“可以拍成電影了！”、“所有事情都有代價的，但能滿足不少國人的情緒價值而鞏固選票”、“終於可以親自去送禮物了”。