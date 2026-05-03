看沈伯洋回應大巨蛋震動噪音　藍議員笑了

中評社台北5月3日電／日本搖滾樂團“ONE OK ROCK”日前在台北大巨蛋的演唱會，因上萬人一起隨音樂跳動，引發震動，掀起周邊居民不滿；民進黨呼聲很高的台北市長參選人、“立委”沈伯洋則認為應務實的提出短、中、長期解決方案。國民黨新北市議員陳偉傑看完該回應後先是笑了，接著說果然專業只要出了認知作戰跟抗中保台範圍後，就沒有專業，鄰近選區的新北市長候選人蘇巧慧不會臉上三條線嗎？



《中時新聞網》報導，沈伯洋日前到民進黨台北市黨部與台北市議員參選新人進行交流，被問到大巨蛋避震與隔音的問題，目前有研究出該如何解決？他回應，現任議員長期以來都一直有在追蹤大巨蛋的問題，小巨蛋之前也有類似的問題，那小巨蛋有去做解決，照理說大巨蛋可以來做比照，“為什麼這個比照到現在還沒有發生？”他認為這是市府應該要去研擬的問題。



沈伯洋說，世界各國像這種場館選址，有時候會拉得比較遠，再藉由一條subway（地鐵）等讓人潮進城市，但既然已經蓋了，就應該要務實一點，蓋了之後，在短、中、長期應該怎麼去解決？比如短期的監控機制到底是什麼？監控機制多久做一次？數據透不透明？市民能否知道？中期有沒有紅綠燈的機制，有沒有分級？不同的時間的分貝要到多少？然後要怎麼監控？ 最後，沈伯洋指出，世界各國的場館也都會有些音波跟震波的問題，他們結構有做改造，那麼大巨蛋什麼時候要做總體檢？有總體檢就可以做改造，長期就會有一個解決方案，那長期要解決的時候，期間發生震動，對於居民優惠的方案又是什麼？這其實是很整體問題。



對此，陳偉傑1日在中天節目《大新聞大爆卦》中先是笑了，接著說果然專業只要出了認知作戰跟抗中保台後，就沒有專業，所以選北市長人設大家一開始不是圍繞專業而是髮型，今天是要選台北市長，把他變成好像髮型設計比賽，說真的不是市民要看到的。