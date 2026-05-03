季麟連開炮掀藍營互打　藍議員爆基層看法有變

中評社台北5月3日電／國民黨對“國防”特別條例預算有3800億加N與8000億等不同版本，但副主席季麟連日前在中常會點名“立法院長”韓國瑜與“立委”徐巧芯，甚至揚言開除韓國瑜黨籍。傳出鄭麗文事後致電韓國瑜緩頰，指季麟連所言屬他個人發言。國民黨台北市議員李明賢透露，最近氣氛有點變了。他最近走基層時，支持者就說，你們空白授權跟著民進黨走的話，年底就不要出來投票，確實有這種氛圍出來了。



針對季麟連在中常會上開炮、李明賢2日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，這部分包括鄭麗文、徐巧芯、韓國瑜都希望讓這件事情降溫。徐巧芯的講法是，若黨團做成決議，她就一定會遵守黨團的意見。



《中時新聞網》報導，李明賢指出，民進黨論述就是，支持1.2兆，才是愛台灣，不支持1.2兆，就是賣台、親中、舔共。他覺得，用這種貼標籤的方式，所有政策都沒有任何討論的空間，這就是認知作戰的一個操作。



李明賢認為，最近氣氛有點變了，包括過去幾個月，他在走基層的時候，民進黨支持者遇到他都一直罵，說你們國民黨不是愛台灣，軍購、總預算何時要過？可是最近走基層時，他自己的支持者就說，你們空白授權跟著民進黨走的話，年底就不要出來投票，確實有這種氛圍出來了。



李明賢表示，他自己看了一下民調，包括國民黨團的民調，支持民進黨總預算1.25兆的是45%反對、44%支持；即使偏民進黨的“國防”院的三月民調公布，雖然6成是支持政府編列軍購特別預算，可是也特別點到，在18歲到39歲年輕族群態度是保留的，支持度偏低。



李明賢覺得，不要用這種貼標籤的方式，甚至說你是誰的走狗之類的。前“國安局長”李翔宙就說過，不是花錢買武器，才是愛台。要把錢花在對的地方，關鍵的論述是認識“國防”、強化監督、確保透明。