外交部：日本右翼勢力否定甚至美化侵略罪行

中華人民共和國外交部 （資料圖片） 中評社香港5月3日電／外交部發言人3日就東京審判開庭80周年答記者問。



有記者問：今天是遠東國際軍事法庭（東京審判）開庭80周年紀念日。近期，中國、日本、國際社會都舉行了一系列紀念活動，重溫東京審判歷史意義。請問中方對此有何評論？



發言人說，1946年5月3日，根據日本無條件投降安排和盟軍最高統帥頒佈的《遠東國際軍事法庭憲章》，遠東國際軍事法庭正式開庭。這場歷史性審判匯聚11國司法力量，以海量鐵證和嚴謹法理，判定日本軍國主義發動侵略戰爭、嚴重違反國際法，揭露日本侵略者在亞洲多國犯下的纍纍罪行，判處東條英機等25名甲級戰犯絞刑、徒刑，駁斥所謂“勝利者審判”“自衛戰爭”“事後立法”等謬論。東京審判是《開羅宣言》《波茨坦公告》規定的實施，反映戰勝國與受害者集體意志，踐行《聯合國憲章》的宗旨與原則，捍衛了二戰勝利成果。



發言人說，接受東京審判判決是戰後日本回歸國際社會的前提。令人憤慨的是，80年後的今天，日本軍國主義遺毒未清、潛滋暗長。面對東京審判歷史定論和鐵證如山，日本右翼勢力極力否定、極盡歪曲，甚至美化侵略罪行，篡改歷史教科書，向日本社會灌輸錯誤歷史觀。這也就難怪一些日本政府官員、政客頑固將甲級戰犯奉為“英雄”，公然參拜供奉有甲級戰犯的所謂“靖國神社”，右翼勢力磨刀霍霍、拉弓搭箭，加速“再軍事化”，部署進攻性武器，重整軍工產業，推動修改憲法，嚴重背離戰後日本自我標榜的“和平主義”。面對日本“新型軍國主義”成勢為患，重溫東京審判的背景、結論和原則，更具現實意義。



發言人說，東京審判審的是人類良知，判的是歷史公正，同紐倫堡審判一道把法西斯戰犯永遠釘在歷史的恥辱柱上。這兩場大審判所承載的歷史正義不容否定，法律效力不容挑戰，奠定的戰後國際秩序基石不容撼動。東京審判的中國法官梅汝璈先生曾說過，“忘記過去的苦難可能招致未來的災禍”。任何人、任何勢力如果不自量力，企圖為侵略翻案，必將遭到全世界愛好和平人們的堅決抵制，必將被再次押上歷史的審判台。