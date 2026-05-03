李四川被酸“老四川”有解？學者曝妙招

李四川 （中評社 資料圖片） 中評社台北5月3日電／國民黨新北市長參選人李四川近日使用社群平台Threads，試圖拉近與年輕世代的距離，不過卻被酸是“老四川”。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳認為，川伯可號召網友推薦雙北以“老四川”或是“四川”為名的各式好吃餐廳，再來進行網友票選，進一步建構以“老四川”或“四川”為名的“雙北美食地圖”，有望迎來“一箭五雕”的效果。



鈕則勳2日在臉書指出，李四川可以在網路社群上號召網友推薦雙北以“老四川”或是“四川”為名的各式好吃餐廳，再來進行網友票選，進一步建構以“老四川”或“四川”為名的“雙北美食地圖”；鈕認為，這樣的策略操作有5個好處。



鈕則勳進一步指出，一、反制綠營側翼諷刺自己老，而以詼諧幽默的行銷操作來突顯創意，建構議題，某程度的將計就計；



二、在社群上進行貼文與網友互動，並號召網友推薦以“老四川”或“四川”為名的各式餐廳，可以創造話題討論、拉高網路聲量、聚焦媒體報導，更可彌補網路空戰的弱點；



三、拓展年輕族群認同，畢竟川伯在網路行銷上被認為仍有待努力，年輕選票有待開發，團隊若舉辦此網路活動，除了能產生網路動員效果及粉絲黏著度外，也能讓網友與年輕族群關注，並對川伯產生興趣，拓展粉絲；



四、藍軍雙北市也可在此話題上聯合造勢，帶動“雙北連動、萬川聯手”的氣勢；



五、藉此操作強化與在地基層的連結，也能突顯自己關心地方的印象，進行相關政策規劃，並創造產業商機。