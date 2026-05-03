女選手安檢遭不當肢體接觸　國際乒聯回應

中評社香港5月3日電／國際乒聯（ITTF）2日發佈聲明，表示當日有參加倫敦世乒賽團體賽的女運動員投訴遭遇安保人員不當肢體接觸，他們已就此展開全面調查，同時強調“運動員的安全與尊嚴不容妥協”。



北京時間5月2日晚，中國台北女隊教練鄭佳奇發文稱，在賽前安檢過程中，發生了極其嚴重且不可接受的情況，“安檢人員對我方選手有不當肢體接觸，甚至出現疑似性騷擾行為，並阻攔選手正常通行，對其造成了明顯的心理壓力，也直接影響了我們的排陣與參賽情況。對此，我們已嚴正關切，並懇請（ITTF）給予明確回應與調查結果，保障運動員的基本尊嚴與安全，避免類似事件再次發生”。



新華社報導，國際乒聯隨後發佈《關於提升倫敦世乒賽團體賽安保流程的聲明》稱：“國際乒聯（ITTF）、世界乒乓球職業大聯盟（WTT）及2026年倫敦世乒賽團體賽組委會（LOC）對今日一名女運動員的投訴深表關切，該運動員在今日入場安檢時遭安保人員不當肢體接觸。”



聲明表示：“每位運動員都理應在任何時間、任何場所感受到安全、受尊重和被保護。此類事件完全不可接受。我們嚴正聲明：運動員的安全與尊嚴不容妥協。ITTF、WTT及LOC已與該運動員所在隊伍直接溝通，並承諾為她提供所需的一切協助與支持。”



聲明表示，目前，全面的事實調查與安全保障工作正在進行。“我們認識到，英國當前正處於安全威脅等級提升的狀態，因此賽事場館必須實施嚴格的入場管控措施。但是，所有措施均須以專業且恰當的方式執行。參與本次賽事組織的各方絕不容忍任何損害運動員權益的行為，此事理應得到嚴肅對待。ITTF、WTT及LOC正在對事件進行全面審查。”



聲明最後表示：“我們與該運動員同在，並將繼續致力於確保她在整個過程及之後都能感受到支持。我們承諾努力維護所有參與者的基本尊嚴，並採取措施防止此類事件再次發生。”