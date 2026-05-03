季喊開除韓黨籍惹議　洪秀柱：軍人出身說話衝

中評社台北5月3日電／國民黨副主席季麟連日前揚言開除“立法院長”韓國瑜黨籍，引發黨內軒然大波，國民黨主席鄭麗文事後也致電韓國瑜說明，強調屬季麟連個人發言，希望別誤會。國民黨前主席洪秀柱3日被問及此事，坦言季副主席軍人出身，有時候說話可能激動了一點，認為他沒有其他不良動機，或者專門要對付誰，只是說話比較衝一點。



韓國瑜曾傳出支持“8000億軍購”而不是“3800億加N”，季麟連曾於中常會喊話，韓國瑜是他個人40年來的鐵桿兄弟，都是黃埔子弟，軍人以徹底達成命令為目標，直言“打死我，我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍”，此話一出更引發鄭麗文關切。



《中時新聞網》報導，洪秀柱3日出席新黨台北市議員侯漢廷新書發表會前回應，季副主席軍人出身，有時候說話可能激動了一點，認為他沒有其他不良動機，或者專門要對付誰，只是說話比較衝一點。



媒體另追問鄭麗文上任至今的表現，洪秀柱表示，鄭麗文剛上任嘛，包括黨務各種事情也是內外焦慮，尤其是選舉的安排及各種布局，同時希望國際多瞭解國民黨，她有她自己的想法，每個人認知各有不同，有的人是“先安內後攘外”，她既然做黨主席，自然有她自己的想法，我們也尊重，必要時還是可以提出一些建議，大家黨內好好談一談。



