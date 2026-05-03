陳茂波：香港首季GDP將成五年來最強增長

陳茂波 （中評社 資料圖片） 中評社香港5月3日電／香港財政司司長陳茂波表示，隨著私人消費持續改善，加上出口及固定投資表現繼續向好，本周公布的第一季本地生產總值預估數字，將較去年第四季經修訂的4%增長進一步加快，成為近五年來最強勁的季度增長。



陳茂波在網誌表示，踏入黃金周第三天，營商氣氛繼續積極正面。根據入境處數字，五月首兩天經各口岸來港的旅客達逾60萬2千人次，按年增加6%。訪港旅遊業持續暢旺，第一季訪港旅客數目按年增長進一步加快至17%，超過1430萬人次，再創疫情後的季度新高。全年計，訪港旅客量有機會超出原先預估的5380萬人次，預料帶動全年與入境旅遊相關的總消費增加至超過2400億元，將較去年增加9.5%。



香港電台報導，陳茂波指出，本地消費市道已呈明確的復甦趨勢。根據本港主要電子支付平台的數據，本港市民的日常消費開支連續六個季度按年增加，今年首季與零售和飲食相關的消費按年增加了5.2%，其中非快餐類食肆的消費更增加近8%。



陳茂波表示，今年首季本港出口表現持續強勁，以貨值計上升32%，是連續25個月上升，亦是五年來表現最好的季度。若單計三月份，升幅更達近36%。



陳茂波強調，地緣政局雖帶來一定挑戰，但本港作為國際貿易樞紐，新的增長空間和新的發展機遇也不斷湧現，並且是“量”與“質”同步提升。