李四川赴天后宮參拜　獲媽祖“洩天機”勉勵

中評社台北5月3日電／國民黨新北市長參選人李四川今日赴三峽紫微天后宮參加三峽境內祈安遶境，獲媽祖洩天機交代他要“求天下利，求天下名，不要求自己的私利，也不要求自己的名”。



據《中時新聞網》報導，李四川一早前往三峽參與紫微天后宮三峽境內祈安遶境，與眾多信眾一起感念媽祖護佑，黨籍議員林金結、江怡臻、呂家愷等人也到場同台。李四川透露，這尊安溪媽祖他大概在7、8年前曾經來祭拜過，“祂知道我再次來到這裡，而祂今天跟我說的話，跟7、8年前對我說的一模一樣”。



李四川透露，北三媽乩身“洩天機”，交代他“要求天下利，要求天下名，不要求自己的私利，也不要求自己的名”，他也跟神明表示會牢記在心，表示他參選的目標衹有一個，就是為了市民、城市奉獻，全力以赴為新北繼續打拚。



接著李四川又赴土城出席孝親沐足感母恩活動，現場親自為高齡92歲的廖倪金燕阿嬤沐足，並在過程中與阿嬤親切話家常，畫面溫馨動人。他在致詞提到，建設可以讓城市變大，但母親的愛可以讓城市變偉大。



活動現場上千位媽媽、姊妹們看到李四川到來，熱烈高喊凍蒜。林金結也提到，李四川擔任副市長期間，有次來到土城，遇到中正裡長呂聰成反應，希望裡內增加一座公園，回去立刻編列預算執行，如此有能力、有魄力、有執行力的人，絕對是新北市長最好的人選。