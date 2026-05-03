全球單機容量最大漂浮式海上風電平台安裝完成

中評社香港5月3日電／三峽集團3日宣佈，由集團牽頭研發建設的全球單機容量最大16兆瓦漂浮式海上風電平台——“三峽領航號”2日晚在廣東陽江海域安裝完成，標誌著中國在深遠海漂浮式風電技術領域取得突破。



“三峽領航號”位於離岸超70公里、水深超50米的深遠海海域，由16兆瓦超大容量風機、半潛式浮體平台、新型係泊系統三部分組成。風機葉輪直徑252米，掃風面積相當於7個標準足球場的面積，葉尖最大高度超過270米。



新華社報導，“三峽領航號”所在海域最大浪高超過20米，最高風速73米/秒，給安裝和運行帶來極大挑戰。



“我們在國內首次研發應用新型係泊系統、主動壓載系統、智慧監測系統、66千伏動態海纜等多項新技術和新材料，使得‘三峽領航號’具備抵抗超強

台風的能力，能夠在惡劣海況下安全穩定運行。”三峽集團廣東分公司海上風電工程師潘宏冠說。



“三峽領航號”安裝在一個長約80米、寬約90米、排水量達2.4萬噸的半潛式浮體平台上。平台依靠9個吸力錨，搭配國產高性能聚酯纖維纜與錨鏈實現海底係泊定位。其中，聚酯纖維纜是首次在國內海上風電領域應用，具有高彈性、高強度、耐久性等特點。



當機組受到風浪衝擊時，聚酯纖維纜可通過自身的彈性變形，有效吸收波浪能量，削弱剛性衝擊對裝備結構的影響。其單根最大可承受1300噸的拉力，能夠在海洋環境中長期抵抗腐蝕與疲勞，是中國在高端係泊材料領域的重要突破。



在實現穩固係泊的基礎上，“三峽領航號”首次在中國海上風電領域應用主動壓載系統。在風機日常運行時，該系統可通過自動調節三個立柱水艙的水量來控制平台姿態，有效降低機組在風浪中的搖擺幅度，進一步保障風機平穩運行。



“三峽領航號”還為複雜海況下的電力輸送難題提供了新的解決方案。其首次應用的66千伏國產動態海纜採用波形結構設計，通過合理佈置浮力塊與重力塊、加裝防彎保護裝置等措施，確保海纜在水中保持安全形態。