中厄自貿協定兩周年　厄政商界看好對華經貿

中評社香港5月3日電／5月1日，中國-厄瓜多爾自由貿易協定生效兩周年。兩年來，持續釋放的關稅減讓紅利和貿易便利化舉措帶動了厄瓜多爾水產、香蕉、加工食品等優勢產業擴產提質、擴大出口。厄瓜多爾政商界人士認為，這一協定不僅鞏固優化了雙邊經貿關係，還為厄多個產業提供了廣闊發展前景。



2023年5月11日，中國與厄瓜多爾簽署自由貿易協定。2024年5月1日，中厄自貿協定正式生效。厄瓜多爾成為中國第27個自貿夥伴。根據協定安排，中厄雙方分別對約90%的稅目逐步相互取消關稅，其中約60%的稅目在協定生效時立即降至零關稅。



厄瓜多爾農業、畜牧業和漁業部長胡安·卡洛斯·維加日前表示，自貿協定為厄瓜多爾產品進入中國這一超大規模市場提供了重要機遇，並助力厄進一步提升國際競爭力。



新華社報導，厄瓜多爾出口商聯合會執行主席哈維爾·羅塞羅說，隨著自貿協定生效滿兩年，關稅減讓安排持續深化，香蕉、蝦類等厄標誌性產品市場準入優勢將進一步顯現。



厄瓜多爾-中國商會會長馬加莉·凱塞多對新華社記者表示，自貿協定不僅促進了白蝦、木材和礦產品等厄傳統產品對華出口增長，也為該國發展高附加值產業帶來機會。



中國海關總署公佈的數據顯示，今年第一季度中厄雙邊貿易額為47.56億美元，與2025年同期相比增長21.42%，其中中國自厄進口額26.63億美元，同比增長13.8%。



中厄自貿協定不僅提升厄瓜多爾出口水平，還增強了厄中小企業發展動能。凱塞多指出，自貿協定推動了中國對厄機械設備出口和技術轉讓，有利於厄中小型企業降本增效。



厄瓜多爾-中國上海商會會長達里奧·雷加拉多對新華社記者說：“進口增加有助於厄瓜多爾推動工業技術水平升級，鞏固完善生產鏈，使厄在拉美地區更具競爭力。”



在當前貿易緊張局勢加劇、保護主義抬頭的背景下，厄政商界人士普遍認為深化對華經貿合作具有戰略意義，中國高水平對外開放為厄瓜多爾帶來廣闊市場前景。



維加說，中國擁有龐大人口和巨大城市消費需求，厄瓜多爾可憑藉乳製品、牛肉等優質農產品提升國際競爭力，滿足中國高標準市場需求。



羅塞羅說，過去兩年間，自貿協定不僅推動了貿易便利化進程，也為解決監管、衛生及植物檢疫等問題提供了制度保障，未來木材、水果、鮮花等更



多厄瓜多爾產品有望借助這一框架持續擴大對華出口。



一些受訪者認為，在中厄自貿協定生效進入第三年之際，厄企業需提升創新能力、包裝水平及產品質量，增進對中國消費者的瞭解，並致力於開發具有更高附加值的產品。“如果能做到這些，（厄中）自貿協定有望成為厄瓜多爾未來十年經濟發展的主要引擎之一。”雷加拉多說。