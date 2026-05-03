愛沙尼亞研究人員計劃在野外重建睡鼠種群

中評社香港5月3日電／愛沙尼亞研究人員計劃將睡鼠重新引入帕克里群島，在那裡建立一個能夠自行繁殖、持續擴張的穩定野生睡鼠種群。項目由該國塔林動物園和塔爾圖大學聯合實施。



據介紹，在塔林動物園繁育出的花園睡鼠幼崽在園內生長約一個半月後，研究人員會優先選取大約20隻放入帕克里群島。根據計劃，他們將把花園睡鼠在島上的巢箱安置在距離地面數米高的樹上。



項目負責人、塔爾圖大學動物學家奧利·韋斯克對當地媒體說，帕克里群島非常適合花園睡鼠生存：島上有大量石堆可供取暖和藏身，食物來源充足，擁有大片半自然草地和原始森林，人類活動影響很小。更重要的是，島上沒有貓——這對體型小、防禦能力弱的花園睡鼠而言尤為關鍵。



新華社報導，研究人員說，不是所有花園睡鼠個體都能在野外順利越冬，原因是這種嚙齒動物自然死亡率較高，他們預計重新引入工作將持續多年。韋斯克說，即使在動物園中，睡鼠冬季死亡也是正常現象。



花園睡鼠屬於睡鼠科，這類動物典型的特點是特別能睡：清晨6點開始睡覺，一次可連續睡12小時，白天幾乎看不到它們活動，夜間活躍，擅長跳躍和攀爬。據當地媒體報導，在愛沙尼亞，它們每年10月進入冬眠，次年3月甦醒。



根據塔林動物園的資料，花園睡鼠曾是愛沙尼亞本土物種，但其在該國野外最後一次正式記錄是在1986年，研究人員推測這一物種在愛沙尼亞的本地種群“很可能已經滅絕”。2021年，愛沙尼亞研究團隊從荷蘭引入12隻花園睡鼠在塔林動物園進行種群恢復，目前已增長到35隻。



帕克里群島位於愛沙尼亞西北部，生態環境相對獨立，擁有森林、灌叢、草地和海岸濕地等多樣棲息地，是愛沙尼亞重要的自然保護區域。