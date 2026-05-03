鄭麗文：中華文明振興不代表會威脅到其他文明

中評社台北5月3日電／中國國民黨主席鄭麗文今日上午出席台北市議員侯漢廷新書發表會。對於侯的新書名為“以中華之名”，鄭麗文特別闡述，中華文明從來不強調單一純粹，要打掉所有的雜質，反而呈現的是包羅萬象的包容。中華文明的振興，並不代表就會對其他文明造成威脅。相反的，和諧共存一向才是中華文明哲學觀、宇宙觀的真正核心，大家不需要懼怕，更不需要一味打壓中華文明的再度復興。



鄭麗文表示，侯漢廷非常年輕就投身政治，一路走來始終如一，從來不媚俗，不為了討好選票改變初衷，在當前政治人物中展現了罕見的情操。但選舉需要糧草，要靠出書募集選舉經費，也顯現了沒有背景的年輕人，在當前環境中要堅持走自己的路需要面對的挑戰。



對於書名“以中華之名”，鄭麗文表示，先前她到北京訪問，接下來馬上要訪美，國際朋友、媒體、官員、智庫、學界都非常好奇她說“我是中國人”這件事。她強調，“Chinese”這個名詞從來不是狹隘的現代主權國家的概念而已，聽到這句話腦海中馬上浮現的一定是千年的文明、血緣，代表了更多含義。



鄭麗文指出，中華文明的崛起，或孫中山先生所說的振興中華，並不代表中華文明振興了，就會對其他文明造成威脅。相反的，中華文明相信有白天就有黑夜，有春天就有冬天，有陰就有陽。和諧共存一向才是中華文明哲學觀、宇宙觀的真正核心，大家不需要懼怕與打壓中華文明的再度復興。



鄭麗文強調，不管是文明衝突論或是歷史終結說，都已經證明是錯誤的。連歷史終結論的作者福山都承認自己理論的錯誤。因此，人類的文明不需要定於一尊，不需要由某一個文明主宰全世界，也不需要把其他的文明消滅、壓制、貶低。



鄭麗文指出，談到中華文明，其實是談世界上人類所有璀璨文明彼此尊重包容、互相欣賞。中華文明指的是華夏來自同一個祖先跟來源，但從來不強調單一跟純粹。中華文明、華夏文明的特色是來自中華大地上各種大小不同的少數民族歷史時段，不斷的淬煉、對話、衝突、和諧所發展出來的一條海納百川的中華文明。



因此，鄭麗文闡述，中華文明從來不強調單一純粹，要打掉所有的雜質，反而是包容的。因此，在中華大地上經過千萬年歷史對話發展出來的傳承，包羅萬象，才會生命力如此強韌。一路走來如此，未來也不會在中華文明讓我們感到光榮驕傲的同時，要貶低、侵略別人，甚至於取代別人。“我們從來不會把自己的成功建立在別人悲慘的命運上”，她也相信，人類走到今天，接下來也不是靠著文明的單一化。



鄭麗文強調，不止台灣跟中國不應該是對立的概念，是一個包容的、互相輝映的概念，甚至跟全世界的文明也是如此。希望全世界都能用更開闊的心胸、博愛的胸懷、包容的態度，一定可以迎來人類文明之間的對話、包容、和平相處，這才是人類之福，也是中華文明由衷的期待跟態度，希望我們共同在和平共榮這條路上攜手並進。