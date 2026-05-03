藍營內訌　學者：內部路線失序才是當前危機

李其澤。（中評社 資料照） 中評社台北5月3日電／國民黨近期因軍購案爆發內部衝突，從“立法院長”韓國瑜與副主席季麟連爭議延燒至黨內各派角力。彰師大副教授李其澤指出，其實這些都只是表面問題，實際上反應出的是國民黨在重大“國防”議題上的內部路線已經失序，這才是藍營目前的危機，建議國民黨中央應該重新整合智庫、“國會”與地方力量，重新檢視軍購特別條例，用專業取代內鬥才能重建外界信任。



中時新聞網報導，李其澤表示，季麟連在中常會因不滿韓國瑜傾向支持“八千億”版本軍購，批評其“賣黨求榮”，甚至揚言建請開除黨籍，已將內部政策分歧上升為忠誠問題。韓國瑜隨後以“老牛自知夕陽晚，沉默無聲自奮蹄”回應，盧秀燕、江啟臣、徐巧芯、趙少康等人相繼表態支持，顯示事件已從單一發言擴大為黨內權力與路線之爭。



李其澤指出，黨主席鄭麗文僅以電話方式降溫，未進一步處分或明確切割，反使爭議持續升高。趙少康更公開要求處置季麟連，並質疑是否有其他勢力介入，讓原本的政策討論演變為派系對抗，凸顯黨中央、“國會”系統與基層間的落差。



李其澤分析，真正引爆風暴的是“行政院”提出的一點二五兆元對美軍購特別條例。國民黨團先前通過“3800億＋N”版本，主張依照美方發價書分階段編列預算，但韓國瑜、盧秀燕等人則認為應提升至八千億甚至一兆元，以強化防衛能力與對美互信。前者重視財政紀律與程序正當，後者強調戰略訊號，兩者本可透過政策辯論整合，卻被簡化為政治忠誠之爭。



李其澤進一步指出，若外界所稱黨中央調整軍購規模與訪美行程受阻有關，甚至涉及黨內人事交換，將“國防”議題納入派系運作，將使政策本末倒置。他認為，在民進黨質疑藍營版本缺乏整體作戰體系整合之際，國民黨更應提出具體專業論述，而非以政治攻防回應。



李其澤認為，這場風波暴露國民黨在“國防”、兩岸與台美關係上缺乏穩定一致的戰略論述，如何在監督預算、維持台美互信與確保“國防”戰力之間取得平衡，是最大在野黨無法迴避的課題。



李其澤表示，“鍘韓”爭議只是表面現象，真正問題在於政策討論出現狀況。他建議，國民黨中央應整合智庫、“國會”與地方力量，全面檢視軍購特別條例與整體防衛架構，以專業取代內鬥，才能重建外界信任。