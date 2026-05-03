賴搭外國專機出訪　張競：感到有些觸霉頭

中評社台北5月3日電／賴清德昨日突然宣布，已順利抵達史瓦帝尼（斯威士蘭）展開訪問，據報導，賴清德是搭乘史瓦帝尼副總理札杜莉來台訪問的回程專機出訪史國。而針對政治領袖搭乘外國專機，中華戰略學會資深研究員張競直言，除非極度必要，或是能夠獲得社會理解，否則總是會讓人感到有些觸霉頭，還是要審慎為之。



中時新聞網報導，張競今天在臉書發文表示，賴清德究竟為何要以如此手段，達成出訪史瓦帝尼行程；不論各方解讀時是放在向北京叫板示威，抑或是展現絕不屈從外交逆境之鬥志，甚至是極端重視鞏固史瓦帝尼“邦誼”，證實任何“外交”失利“盟友邦”轉向，所形成挫敗打擊為其政治聲望不可承受之重；但說實在話，所有前揭政治算計，都是在考慮未來選戰政治票房。



針對搭乘或借用他國領袖專機或是不使用專機，直接搭乘民航班機，進行出訪公務行程，張競認為，我們必須理解，許多國家是因為國家財力無法負擔行政專機，所以政府領袖出訪未曾搭乘專機。但也有很多國家領袖是務實考量預算支出，因此搭乘民用航班，所有作法都有其各自不同背景因素，其實只要稍為留意，相關資料都很容易找到。



張競指出，國家政情動盪、政權因此垮台，政治領袖搭乘政府專機出逃案例不勝枚舉，如1975年前南越總統阮文紹在政權淪亡前，搭乘專機抵台，最後還讓“中華民國”空軍順勢多獲得一架行政專機。政治領袖面對政變政府垮台，搭乘行政專機出逃，其實認真蒐集前例，確實前例亦不算少。



“但是政治領袖在政治危機發生後，由強權派機援救出逃，那可就案例甚多”，張競舉例，由強權支持撐腰的某些魁儡政權領導人，通常強權都還算相當夠意思，會派遣軍機或行政專機接應，幫助這些代理人出逃。因此他直言，政治領袖除非極度必要，或是能夠獲得社會理解，否則總是會讓人感到有些觸霉頭，還是要審慎為之。