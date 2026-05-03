烏茲別克斯坦總理阿里波夫將訪華

中評社香港5月3日電／新華社報導，外交部發言人3日宣布：應中國政府邀請，烏茲別克斯坦總理阿里波夫將於5月6日至7日訪華，並同中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中共同主持召開中烏政府間合作委員會第八次會議。