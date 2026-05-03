陳水扁補簽會簽不停　兒曝“復健”秘密

中評社台北5月3日電／陳水扁於3日下午在高雄市新興區1家咖啡館舉行“阿扁粉絲補簽會”，陳水扁也提早在Threads預告，吸引大批“扁迷”到場，排隊人潮眾多。他近來活躍於社群平台Threads，兒子陳致中說“百分之兩百是他本人”，父親熱於學習新事物，對他來說也是很好的復健。



《中時新聞網》報導，搶得頭香的張姓民眾說，上午11點就來排隊，帶了當年陳水扁競選台北市長的旗子要讓他簽名，沒料到會有這麼多人來排隊等簽名，另外，還有遠從新北市、台北市等地前來的民眾，排隊人龍繞了又繞，拿出旗子、書、缽等等各式各樣的小物要讓他簽名及拍照。



陳水扁一現身後現場支持者給予熱烈掌聲歡迎，對於媒體提問Threads的留言是否為他親自回覆、或是賴清德出訪等問題，他並未回應也沒有受訪，“立委”黃捷也現身獻花，議長康裕成也拿著扁娃來簽名。



被問到Threads的留言是否為陳水扁本人回覆，兒子陳致中表示，他常常海巡回文章，百分之兩百是他本人回文章，他衹有一個人沒有小編助理或是團隊，陳致中說，父親熱於學習新事物，但高難度梗圖確實是有其他年輕朋友協助製作。陳致中說，寫文章留言對他來說是很好的復健，手腦並用，內容也不是亂回，還要查資料拼湊，才不會退化。