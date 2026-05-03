無人機投放無人機　美軍驗證“空中母艦”概念

中評社台北5月3日電／美國陸軍第101空降師近期在演習中，使用新創公司“Petrel Technologies”研發的“AERO Sky”垂直起降（VTOL）無人機，成功在空中部署第一人稱視角（FPV）無人機，驗證“AERO Sky”擔任“無人空中母艦”概念。



軍聞網站“Defence Blog”報導，美陸軍第101空降師在路易斯安那州波克堡舉行實彈演習期間，“AERO Sky”搭載多架具備打擊能力的FPV無人機升空，並在接近目標區域時進行投放，由FPV無人機接手執行精準打擊，“AERO Sky”隨即撤離。此舉不僅克服FPV無人機航程與攻擊範圍有限的缺點，更有效降低操作手與“空中母艦”的風險，大幅強化無人機運用彈性。



《中時新聞網》援引報導，“Petrel Technologies”說明，“AERO Sky”屬於第3級無人機，兼具旋翼及固定翼的飛行特性，不須像傳統固定翼無人機依賴跑道運作，也提供旋翼機無法比擬的長航時性能。



“AERO Sky”採用模組化酬載模式與自主機載系統，能於數分鐘內，切換長時間情監偵（ISR）、後勤運輸及部署無人機實施打擊等3種任務，具備執行多元任務能力。



報導分析，第101空降師測試相關無人裝備，顯示美軍積極整合最新科技以提升作戰效率。